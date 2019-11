Monturiol, personatge de conte

Inventor del submarí, però també d'una màquina per fer cigarrets o d'un sistema de conservació d'aliments; impressor, editor, socialista utòpic i sobretot una personalitat exuberant. Hi ha mil i una maneres de definir Narcís Monturiol, una llista a la qual ara es pot afegir una nova, la de personatge de conte.

Coincidint amb els dos-cents anys del naixement de Narcís Monturiol (Figueres 1819 - Barcelona 1885), Edicions del Pirata publica El submarí que no es volia enfonsar, un particular homenatge al figuerenc en forma d'àlbum il·lustrat per a infants a partir de tres anys.

L'escriptora Anna Obiols i l'il·lustrador Joan Subirana Subi són els responsables del llibre, que planteja una esbojarrada història sobre aquells invents que no sempre surten com un espera, però que a base d'esforç, constància i, perquè no dir-ho, una mica de sort, potser aconseguirem que funcionin.

En aquest cas, l'invent és el primer submarí de la història, que recorda la silueta de l'Ictineu i que s'intenta submergir a còpia de col·locar-hi elefants successivament.

El capità de la nau és una caricatura de Monturiol, una figura que els petits lectors podran descobrir al final de l'àlbum gràcies a una biografia que l'assenyala com a escriptor, polític, enginyer i inventor del primer submarí propulsat de la història, ara fa 160 anys, però també de moltes altres coses, com un betum per a les sabates o, fins i tot, pinsos per a conills.