La rapera empordanesa Joina és una de les finalistes del Sona9

La rapera empordanesa Joina, la cantautora mallorquina Maria Jaume Martorell i els rockers barcelonins Urpa són els tres artistes que han superat totes les proves del concurs de talents de l'escena catalana.



La gran final de la 19a edició del Sona9 se celebrarà el dimecres 20 de novembre a les 20 h a la sala Luz de Gas de Barcelona. La gala comptarà amb l'actuació de la guanyadora de l'edició passada, la cantautora Sandra Bautista, que presentarà les cançons del seu nou disc 'Trapezista' (Satélite K, 2019). En aquesta edició del certamen es van presentar un total de 117 propostes procedents d'arreu dels Països Catalans.

La rapera empordanesa, és nascuda a Biure d'Empordà. Joina Canyet (1996) i ha debutat com a cantant de rap amb el seu primer disc, Companyes aquest any per exemple, al festival Strenes de Girona. Un dels videoclips oficials de l'empordanesa Joina:

El jurat va escollir 18 artistes per als concerts preliminars celebrats a Barcelona, València i Palma que van haver de superar diverses proves eliminatòries fins arribar als 5 finalistes de la darrera fase: Joina, Maria Jaume Martorell, L'Últim Europeu, Relat i Urpa. Abans d'accedir a la final, els nominats van fer un concert acústic a iCat i van gravar una cançó original a Bucbonera Studios amb producción de Jordi Bastida (Els Pets, Trau, Carlos Sadness) i la supervisió tècnica de Tomàs Robisco.

Al final de la festa, es lliuraran els tres principals guardons del concurs: Premi Sona9 (gravació d'un disc, campanya de publicitat i promoció i gira de concerts), Premi Joventut (gravació d'un EP i mini-gira de concerts) i Premi Èxit (gravació d'un senzill), a més del Premi de Votació Popular atorgat pel públic (1.000 euros en material musical) i el Premi Cases de la Música.

Els guanyadors del Sona9 de les darreres edicions han estat: Sandra Bautista (2018) Senyor Oca (2017), Lakaste (2016), Est Oest (2015), Trau (2014), Copa Lotus (2013), Empty Cage (2012), Nyandú (2011) i La iaia (2010), a més de noms tan destacats com Manel o Els Amics de les Arts, també van participar al concurs i van quedar finalistes.