Els tres museus de Figueres organitzen una activitat conjunta entorn a Dalí

Els tres principals museus del centre de Figueres participaran en una activitat conjunta que se celebrarà dissabte vinent, dia 9 de novembre, a les 4 de la tarda. Girarà entorn al Dalí jove i es titula Som Dalí, Som Museus, Som Empordà. L'activitat, que forma part del festival Som Cultura, consistirà en un itinerari guiat per la joventut de Salvador Dalí a partir de les col·leccions del Teatre-Museu Dalí, el Museu de l'Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya.

La proposta, d'una durada de dues hores, finalitzarà amb un tast de vins de l'Empordà amb la sommelier Laura Masramon, per al qual comptarà amb la col·laboració de la Ruta del Vi i la DO Empordà. L'activitat té un cost de 5 ? (inclou l'entrada als tres museus, la visita guiada i el tast de vins) i té una durada aproximada de dues hores. Les places són limitades. És imprescindible reservar al telèfon 972 504 585 o a reserves@mjc.cat És la tercera vegada que els tres museus figuerencs organitzen una activitat de forma conjunta.

Som Cultura, que va arrencar el passat divendres al Ripollès i la Cerdanya, es trasllada a l'Empordà durant el seu segon cap de setmana. Al llarg del mes de novembre, el festival ofereix quaranta-sis propostes ofertes per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Tancant la commemoració de l'Any del Turisme Cultural 2018-2019 a Catalunya, el festival proposa una selecció d'activitats especials per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines, segons recorda a través d'un comunicat el Patronat de Turisme Costa Brava- Girona.

A més de l'activitat al voltant de Dalí, de les propostes d'aquest segon cap de setmana del Som Cultura destaquen especialment les rutes literàries per conèixer l'obra i vida de diversos creadors vinculats amb les terres gironines. A Torroella de Montgrí, es programa Els paratges de Solitud de Víctor Català; a Peralada té lloc la proposta Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada, i a Portbou s'hi celebra la Ruta literària intencional dedicada a Walter Benjamin i visita al memorial Passatges.



Propostes familiars

Al llarg del proper cap de setmana, Som Cultura també proposa un munt de propostes dirigides al públic familiar. D'aquestes destaquen les activitats de jocs de pistes per descobrir tresors del patrimoni gironí. A Roses, s'hi celebrarà la proposta Escape Bunker en què els participants tindran 40 minuts per sortir del búnquer del castell de la Trinitat de Roses, o Misteri a Can Mario, un cluedo en viu que té lloc al recinte fabril de Can Mario de Palafrugell. Així mateix, al llarg de tot el cap de setmana, els usuaris de Som Cultura podran participar en la Gimcana empordanesa amb E-bike, una ruta en bicicleta per descobrir el patrimoni cultural íber, romà i medieval de l'Empordà. Dins d'aquest àmbit familiar també s'ha programat a Santa Cristina d'Aro una visita guiada al Museu de la Màgia i un taller i visita a la Cova d'en Daina.

A més, a Figueres s'ha programat la visita Benvinguts a l'Ictíneo. Viatge submarí per Figueres per apropar-se a la vida i obra de Narcís Monturiol, en el bicentenari del seu naixement