Conxa Milla, tercera semifinalista del Torneig de Dramatúrgia

Conxa Milla ha aconseguit el passi a la semifinal del IX Torneig de Dramatúrgia Catalana que organitza el festival Temporada Alta. La dramaturga ha sortit victoriosa del tercer combat del torneig, després de vèncer Adrià Novella.

Milla ha presentat a competició el text L'ascensor, que van llegir dilluns al vespre els actors Marta Pérez i Jordi Rico, i explica com dues persones queden atrapades en un ascensor fins a descobrir que una d'elles ha provocat l'aturada. El públic va escollir l'obra de Milla per sobre del text de Novella, que havia presentat Els nuvis. Un text que parlava de dues vides paral·leles, explicades des del seu casament fins a la seva mort, llegit per Elisabet Casanovas i Alejandro Bordanove.

Milla s'enfrontarà a Sílvia Navarro en la primera semifinal de la 9a edició del torneig, el 18 de novembre a La Planeta de Girona.