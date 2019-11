La Fundació Morató, a la festa dels 500 anys de la refundació de l'Havana

La Fundació Ernest Morató de Palafrugell ha estat convidada per l'Institut Nacional de la Música de Cuba a participar als actes del 500 aniversari de la refundació de l'Havana, que van arrencar ahir. Dins dels actes per commemorar l'efemèride, s'ha programat el ja tradicional Festival d'Havaneres de l'Havana, que, amb la direcció artística de Cecilio Tieles i Efrain Sabas, compta amb la participació d'artistes cubans i catalans.

En el programa del Festival d'Havaneres hi està inclòs també el tercer simposi científic Conocer la Habanera. Per part catalana, hi participaran Enric Frigola, periodista i president de la fundació, Antoni Mas, compositor, músic, pianista i patró de la fundació, i Indira Ferrer Morató, soprano i patrona de la fundació.

El grup català que participarà i representarà Catalunya al Festival d'Havaneres de l'Havana és Mariners de Riera, provinent de Matadepera. També està prevista la presentació del llibre Havaneres a peu de muralla, del grup Havana Vieja.

En els transcurs dels actes, el president de l'entitat empordanesa lliurarà al director del Museu Nacional de la Música l'obra Esencia habanera, un llibre d'artista encarregat per la Fundació a l'artista Josep Maria Alarcón, una obra personalitzada i al·legòrica que representa els vincles culturals entre Catalunya i Cuba que encara perduren entrat el segle XXI.