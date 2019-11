Inicien a Girona un projecte que incorpora les arts escèniques en escoles de Vila-roja i Font de la Pólvora

La Fundació Catalunya La Pedrera, de la mà del festival Temporada Alta, ha iniciat aquest curs un projecte de transformació educativa, a tres escoles de Girona, que incorpora les arts escèniques a la metodologia en els centres. Hi participen les escoles de Vila-roja, Font de la Pólvora i Sagrada Família de Girona, totes tres situades al sector Est de la ciutat.

La iniciativa s'ha presentat aquest dimecres i dóna continuïtat a la feina que va arrencar fa un any a l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt.

Les tres escoles de Girona que s'uneixen ara al projecte incorporaran estratègies de les arts escèniques a la seva metodologia durant tres cursos.

El coordinador del projecte, Alejandro Santaflorentina, ha destacat que durant el primer trimestre posaran "l'orella" a cada centre per poder analitzar la situació que es viu a cada escola. A partir del segon, començaran a treballar "cap a on volen caminar" i d'aquesta manera marcar-se els primers objectius durant el final del primer curs.

A partir del segon any del projecte, es començarà a veure com els professionals del món de les arts i els professors de les tres escoles han modificat els seus mètodes i classes. D'aquesta manera, es barregen possibilitats creatives com començar les classes amb alguna dinàmica per tal de captar l'atenció dels nens. Tot plegat, però, són idees que els professors i els dinamitzadors que participen a les Escoles Tàndem hauran de donar forma.

La directora de l'escola de Font de la Pólvora, Pilar Marco, ha remarcat que els seus alumnes, moltes vegades "tenen dificultats d'aprenentatge" però per contra compten amb un "potencial creatiu i artístic" molt gran. Per això han assegurat que el seu principal repte és veure com activar aquest potencial creatiu per superar les dificultats en l'aprenentatge.

De moment, els professors ja han rebut formació per part dels professionals del projecte A Tempo que desenvolupa la Fundació La Ciutat Invisible. Segons la directora de l'escola Sagrada Família, Susana Berengena, aquestes jornades de formació "ens estan fent reflexionar, pensar diferent". Per això creu que aquests canvis a nivell "personal" també es reflectiran en la manera d'ensenyar a les aules.

Una altra de les coordinadores del projecte ha apuntat que la idea és "implicar les famílies" i d'aquesta manera convidar-les amb els alumnes al teatre. També volen "revertir la situació" que hi ha al sector Est, en què molts pares decideixen portar els nens a altres centres de la ciutat. Pels membres de l'A Tempo -un projecte educatiu de la Fundació La Ciutat Invisible- un dels objectius és aconseguir que "les escoles siguin atractives per totes les famílies".