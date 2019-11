Trobada amb la periodista Joana Bonet a l'Espai Gironès divendres

L'Espai Gironès ha organitzat conjuntament amb Fnac per aquest divendres una trobada amb l'escriptora i periodista de moda Joana Bonet, que presentarà el seu nou llibre Fabulosas y Rebeldes.

Al llibre, l'exdirectora de la revista Marie Claire explica mitjançant les seves experiències vitals i formatives què significa ser dona. Durant la trobada l'autora mantindrà una conversa amb el també escriptor i periodista Antoni Puigverd. El Meet&greet és gratuït i es durà a terme a les 6 a l'entrada de la botiga Fnac de l'Espai Gironès.

La iniciativa s'emmarca en la Fashion Espai que s'ha dut a terme aquest octubre al centre comercial, una aposta per la moda com a cultura i per donar oportunitats als joves que vulguin obrir-se camí en aquest sector. També ha acostat als visitants les darreres tendències de la temporada de moda de tardor i hivern.