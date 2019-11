Maria Mercè Roca presenta demà el seu darrer llibre, «Pioneres»

L'escriptora gironina Maria Mercè Roca presenta demà a Girona el seu darrer llibre, Pioneres. El treballl recull la història de quinze dones catalanes que van obrir camí en diferents àmbits, com l'aviació, les expedicions per arribar al cim de l'Everest o l'opera, per exemple.

Il·lustrat per Anna Grimal, el llibre també difon les històries de la primera bombera, sindicalista o la primera alcaldessa que va sortir escollida per governar un municipi.

La presentació de Pioneres serà a la llibreria Abacus Girona Centre, arrencarà a les set de la tarda i, a més de l'autora, hi participaranla il·lustradora; Clàudia Arqués, de La tribu feminista, i la directora de Barcanova Editorial, Sara Moyano.