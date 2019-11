La Provença acollirà la primera exposició digital immersiva sobre Salvador Dalí

La Provença acollirà l'any vinent la primera exposició digital immersiva sobre Salvador Dalí. Del 6 de març de 2020 al 3 de gener de 2021 se celebrarà aquesta primera mostra immersiva que exhibirà l'obra de l'artista empordanès mitjançant la projecció d'imatges a molt alta definició sobre les parets de roca d'una antiga pedrera als Baus de Provença.



El projecte batejat com a Dalí, l'enigma sense fi, produït per CulturEspaces amb la col·laboració de la Fundació Dalí, ha escollit com a escenari una pedrera inactiva des de l'any 1935 que Jean Cocteau va utilitzar com escenari per al film El testament d'Orfeó. Sota el nom Carrières des Lumères, l'espai està habilitat per acollir aquest tipus de mostra i des del 2012 els visitants s'han pogut submergir en el món d'artistes com Gauguin, Monet o Klimt.