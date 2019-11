RCR Arquitectes posa un peu i mig al Centre Pompidou

L'arquitectura d'RCR acaba d'entrar al fons del Centre Pompidou de París gràcies a la donació de nou maquetes i 67 esbossos. La cessió és el pas previ a l'exposició monogràfica que el centre francès vol dedicar al despatx garrotxí.

Quatre anys després que en Centre Nacional d'Art i Cultura Georges Pompidou sol·licités obra a RCR per formar part de la seva col·lecció d'arquitectura, ara s'ha materialitzat aquesta donació de maquetes i esbossos amb la mediació de l'Institut Ramon Llull, coincidint amb una conferència impartida pels integrants del despatx -Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta- a París ahir a la tarda, titulada RCR. Creativitat Compartida.

L'objectiu, però, és que la relació continui amb una mostra retrospectiva dedicada íntegrament a l'obra de l'estudi, distingit amb el premi Pritzker l'any 2017.

«Icona de l'arquitectura del segle XX en si mateix, el Pompidou és un indiscutible referent per a una mostra monogràfica d'obres arquitectòniques, només compartit amb el MoMA de Nova York», assenyalen fonts del despatx, que reconeixen que l'interès que França sempre ha demostrat per la seva obra va ser clau per a la concessió del guardó més important de l'arquitectura a escala internacional ara fa dos anys.

El primer pas d'aquesta relació va ser la creació del museu per al pintor Pierre Soulages, un encàrrec per al que van ser seleccionats entre més de 140 competidors.

El museu ubicat a Rodez va ser reconegut amb la condecoració dels olotins com a Chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres de la Repúblique Française el 2008, a la que va seguir la Medáille d'Or de l'Académie d'Architecture Française el 2015 i el reconeixement com a Officiers de l'Ordre des Arts et des Lettres de la República Francesa el 2017.

A aquest reguitzell de reconeixements se n'hi sumarà un altre en els propers mesos, ja que l'Acadèmia d'Arquitectura Francesa ha admès Aranda, Pigem i Vilalta com a membres estrangers, un nomenament que s'oficilitzarà en un acte al febrer del 2020.

«Si el camí emprés arriba a bon port», diuen des del despatx, coincidiran la inauguració de l'exposició monogràfica al Pompidou amb el final dels treballs del gran complex cultural i artístic que naixerà a l'illa Seguin, situada a Boulogne-Billancourt.

El projecte compost per un centre d'art multidisciplinari i un complex de cinemes d'RCR Arquitectes amb l'empresa francesa Emerige, ubicat a l'extrem nord de l'illa, acaba de començar les obres i es preveu que estiguin enllestides el 2022.