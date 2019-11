Temporada Alta reflexiona sobre la precarietat i el classisme en el món cultural

El Casino de Girona es transforma en l'escenari de 'La defensa alien', un muntatge teatral que aquest dissabte 9 s'estrena dins de la programació del Festival de Temporada Alta. Es tracta d'un muntatge "de proximitat", tal com l'ha definit el seu intèrpret, Jordi Duran. De fet, l'actor ha afirmat que a 'La defensa de l'alien' "l'espai és un protagonista més".

Duran ha avançat que l'espectacle començarà amb la seva rebuda a tot el públic a la planta baixa vestit de pare Noel. Amb aquest impactant inici, l'espectacle vol mostrar "aquestes feines" que moltes vegades han de fer els actors i "que no ens agrada fer".

De fet, 'La defensa alien' és una reflexió sobre el tipus de cultura que hi ha al nostre país. "A vegades tens l'oportunitat d'estrenar al Temporada Alta i a vegades ho fas davant d'una gran superfície", ha afegit Duran, "però ho fas amb el mateix orgull".

A partir d'aquí Duran arrenca amb un monòleg sobre els problemes que comporta treballar en el món artístic i la dependència que hi ha de les subvencions públiques i dels pressupostos de les administracions.

El muntatge es divideix en tres escenes, cada una d'elles dirigida per una directora diferent. De fet, a 'La defensa alien' hi ha participat Carla Rovira, Judit Vidiella i Marga Socias. Segons Jordi Duran, l'obra és "una petita muntanya russa que passa per molts llocs" de l'edifici, però també del món cultural.

De fet, el muntatge també vol reflexionar sobre el "classisme" que hi ha en el món dramatúrgic. L'actor ha assegurat que moltes vegades "parteixes d'una petita mirada condescendent" per no fer l'estrena en alguna de les catedrals del teatre. Per això, a través d'aquest muntatge es vol explicar que "la cultura no només es fa des dels grans teatres, també es pot fer des del carrer".

'La defensa alien' es podrà veure aquest dissabte 9 de novembre en tres passis diferents (a les 18 h, a les 20 h i a les 22 h).