Jane Birkin: «Gainsbourg va escriure les cançons més precioses sobre la separació»

Vint-i-cinc anys després de la mort de Serge Gainsbourg i més de cinquanta des que es van conèixer, la cantant i actriu Jane Birkin torna a pujar als escenaris per homenatjar qui va ser la seva parella sentimental i artística. Birkin, que aquest vespre actua a l'Auditori de Girona dins el festival Temporada Alta, assegura que Gainsbourg va escriure «les millors cançons sobre la separació que s'han fet mai».

Si l'any 2018, Birkin va portar a l'escenari del Primavera Sound el concert Birkin/Gainsbourg Le Symphonique amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, avui presenta Symphonie Intime, una versió més íntima d'aquell recital acompanyada per una orquestra de cambra i del pianista Nobu Nakajima.

Les cançons de Gainsbourg que van nodrir el concert del Primavera Sound inclouen Ces petits rien, L'anamour, La javanaise, Valse de Melody, La chanson de Prévert o Baby alone in Babylone. Birkin va destacar ahir que són «cançons precioses» i va reconèixer que amb «el pas dels anys» les paraules dels temes tenen un nou sentit per a ella.

«Ara les canto i sento que he viscut allò que Gainsbourg trasllada en aquestes cançons», va explicar ahir a Barcelona.

La cantant va dir que té «la sort d'haver inspirat algunes de les cançons més precioses sobre la separació i l'amor».

Birkin va destacar que a les lletres de les cançons de Gainsbourg hi ha una gran «bellesa en el contingut de les seves paraules. Són molt punyents i tenen molt lirisme i és increïble com poden transmetre tanta emoció amb tan poques paraules».

Birkin va recordar com Serge Gainsbourg estimava molt la música clàssica i que mai es volia comparar amb compositors d'aquest estil. Per això, creu que se «sentiria commogut i emocionat» pel muntatge que porta a Girona.

L'intèrpret va recordar també com Serge Gainsbourg era «políticament incorrecte» fa trenta anys. En una roda de premsa a la capital catalana, va fer referència, per exemple, a com el Vaticà va demanar prohibir Je t'aime moi non plus, així com altres provocacions del cantant francès com quan va cremar un bitllet de 500 francs a la televisió francesa o va fer una versió reggae de La Marsellesa.

«El que ara s'ha canviat és que s'ha d'anar molt en compte amb el que es diu i hi ha molta autocensura». Birkin es va preguntar: « Je t'aime moi non plus seria avui prohibida? No ho sé».