L'Italià Marco Noris explora el desarrelament de l'exili al MUME

El pintor i dibuixant italià Marco Noris explora el desarrelament de l'exili en una exposició al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera. Batejada com a Refugium, refugia, la mostra proposa un viatge per la memòria emocional col·lectiva de les persones exiliades sorgit d'una visita al camp de concentració de Ribesaltes.

L'exposició, que es podrà visitar fins al 3 de febrer, està integrada per una vintena de quadres a l'oli i quatre instal·lacions que sumen 120 m2 de paper en què l'artista retrata llocs físics i emocionals de l'exili.

Per a Noris, que viu a Barcelona des del 2003, els camps de refugiats són, al mateix temps, refugi i condemna i certifiquen la pèrdua de dignitat i identitat del refugiat, que es troba apartat de les seves arrels i el seu passat. El refugiat és un desterrat i el desarrelament esdevé un trauma irreversible que afecta els fonaments mateixos de l'ésser humà.

Aquesta és la segona exposició de Noris a la Jonquera. L'anterior, al 2013, consistia en 132 dibuixos i pintures en tinta i oli creats mentre recorria a peu els Pirineus d'Andorra a Portbou, seguint les passes dels exiliats republicans.

Fa uns anys, durant una visita al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, Marco Noris va conèixer per primera vegada l'existència del camp de Ribesaltes, que es va obrir als anys trenta del segle passat per allotjar exiliats espanyols. Hi van ser internats, a més de republicans exiliats, jueus, gitanos, presoners nazis i soldats algerians de l'exèrcit francès.