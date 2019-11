Sexualitat patriarcal

Es diu que vivim en una societat hipersexualitzada però, no obstant això, encara existeixen múltiples tabús a l'hora de parlar de sexe. Sobre aquesta i altres idees gira Porn is on, el muntatge amb el qual Marina Rodríguez parla, sense pèls a la llengua i servint-se de la performance més radical, sobre la sexualitat en un món en el qual cada vegada som més avatars virtuals que no persones. Una societat de consum que, amb les noves tecnologies, s'ha traslladat al món virtual i en la qual, seguint les idees patriarcals, es mantenen uns esquemes que atorguen a la dona el paper d'objecte sexual que té com a missió donar plaer al mascle. Tot això resumit en una frase, pronunciada en un monòleg final per la mateixa autora de l'obra: «El món es mou al ritme de la palla masculina».

Porn is on denuncia, combinant humor i al mateix temps acidesa, l'ampli ventall de gèneres pornogràfics que omplen els portals més populars de la xarxa. Etiquetes com bukkake, gang bang, creampie o gokkun descriuen tot sovint escenes sexuals violentes, en les quals els homes -amb grans penis- exerceixen el seu poder violent sobre dones fràgils i submises que renuncien, sense queixar-se, al seu propi plaer.

Brillantment acompanyada per David Priego i Ricardo Mena a l'escenari, Marina Rodríguez teixeix un relat que, tot i provocar el riure del públic, mostra amb certa duresa com s'ha transformat el sexe en un producte de consum massiu, sense passió ni ànima, que tan sols busca l'aïllament mitjançant l'addicció.