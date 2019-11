Temporada Alta reflexiona avui sobre la precarietat en la cultura

El festival Temporada Alta reflexiona avui sobre la precarietat en el món de la cultura amb l'estrena de La defensa alien. L'espectacle, un tríptic dirigit per tres directores diferents -Carla Rovira, Judit Vidiella i Marga Socias-, proposa un recorregut per diversos espais del Casino de Girona, que es convertirà en «un protagonista més», segons l'intèrpret Jordi Duran.

Duran serà l'encarregat de rebre el públic disfressat de Pare Noel, un inici impactant per mostrar que els actors han de treballar de tot per tirar endavant.

«A vegades tens l'oportunitat d'estrenar a Temporada Alta i a vegades actues davant d'una gran superfície, però ho fas amb el mateix orgull», explicava ahir Jordi Duran.

El muntatge, que també reflexiona sobre el classisme en la cultura, vol ser «una petita muntanya russa» que passa per molts llocs del món cultural per reivindicar que «la cultura no només es fa des dels grans teatres, també es pot fer al carrer».

La defensa alien es pot veure avui en tres passis a les 6, a les 8 i a les 10.