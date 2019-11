Una actriu francesa acusa Polanski d'abusar d'ella amb «violència extrema»

Una dona francesa de 62 anys ha acusat el director de cinema francopolonès Roman Polanski d'haver-la violat a Suïssa el 1975, quan ella tenia 18 anys, en una tribuna signada per ella mateixa que publicava ahir el diari Le Parisien. L'actriu i fotògrafa Valentine Monnier ha decidit trencar el silenci en resposta al nou film de Polanski, J'accuse –basat en el famós al·legat d'Emile Zola en favor del capità Richard Dreyfus– amb el qual, diu, el director tracta de netejar la seva imatge presentant la víctima d'un error judicial.

Sobre Polanski pesa des de fa quaranta anys una ordre de crida i cerca per la violació d'una menor als EUA el 1977 i ha estat acusat per diverses dones d'abusos sexuals, cap d'elles franceses, fins ara. «El 1975 vaig ser violada per Roman Polanski. No tenia cap vincle amb ell, ni personal ni professional, a penes el coneixia.

No va ser en l'excés d'una festa (ni alcohol ni drogues). Va ser d'una violència extrema, després d'un descens d'esquí, en el seu xalet a Gstaad (Suïssa)», escriu Monnier a Le Parisien. Segons el testimoni, el cineasta la va colpejar fins que ella va deixar de resistir-se i posteriorment la va violar fent-li sofrir «totes les vicissituds».



L'advocat del director, Hervé Temine, va declarar a Le Parisien que Polanski «rebutja fermament qualsevol acusació de violació» i recorda que els fets van ocórrer fa 44 anys i mai van ser posats en coneixement de la Justícia. Monnier assegura que va guardar silenci perquè «considerant la impotència de la justícia», no hauria trobat «cap alleujament expressant-me en públic i exposant-me inútilment als meus afins». Però « J'accuse ha marcat el meu límit», diu.



El testimoni de Monnier transcendeix en el mateix moment que Roman Polanski ha estat mereixedor de dues nominacions a millor director en el Premis del Cinema Europeus (EFA, de l'anglès European Films Awards) per la pel·lícula L'oficial i l'espia. En aquesta categoria també opta al premi el director espanyol Pedro Almodóvar per Dolor i gloria. Almodóvar ha estat nominat en quatre àmbits: a banda de la millor direcció, el film optarà als guardons de millor pel·lícula, guió i actor (Antonio Banderas).