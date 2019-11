La natura i el seu univers vital protagonitzen les exposicions de Les Bernardes de Salt

La Casa de Cultura del Gironès, més coneguda com Les Bernardes de Salt, va inaugurar divendres l'últim cicle expositiu de l'any dedicat «a la natura i al seu univers vital primigeni, orgànic i enigmàtic». Els tres autors que estan exposant la seva obra a l'espai cultural fins al 27 de desembre són el pintor castellvellenc Enric Llevat amb Biogenetics, el fotògraf barceloní Arnau Blanch -que va créixer en l'entorn natural i rural de Vilobí d'Onyar- que presenta Twilight Zone (la Zona del Crepuscle) i l'artista italiana multidisciplinària amb seu a Barcelona Paola Idrontino amb la mostra Breathing Waves (Respirant Onades).

Segons l'organització, aquests tres projectes, encara que són molt diferents entre ells pel que fa a la forma i la imatge, tots tres «deriven entre l'explosió de colors i unes formes inusuals, capritxoses i canviants». Així, salvant les distàncies, totes elles representen la imprevisibilitat de la naturalesa, que es troba repetidament en diferents. D'aquesta manera, les obres exposades interpreten tant «la materialitat dels organismes reinventada per la mà humana i la imaginació de l'artista», com «abstraccions visuals que donen forma a allò microscòpic o incommensurable».



Les obres dels artistes

Arnau Blanch està considerat com una jove promesa de la fotografia nacional i aborda la disciplina des del seu potencial narratiu i especulatiu. La seva exposició «explora els límits entre el pictòric i el fotogràfic, jugant amb una expressió abstracta i psicodèlica de la forma». Per la seva part, la italiana Paola Idrontino treballa la fotografia, el videoart, el disseny de moda i l'escultura. La mostra està formada per escultures tèxtils cosides a mà que reflexionen sobre la involució del món submarí causat pel canvi climàtic. Finalment, el pintor Enric Llevat presenta diverses obres amb una doble lectura entre el macrocosmos i el microcosmos.