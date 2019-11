Els textos de Laura Gost i Alícia Serrat, «lluiten» al Torneig de Dramatúrgia

El quart combat del IX Torneig de Dramatúrgia Catalana del festival Temporada Alta se celebra aquest vespre, on s'enfrontaran els textos de Laura Gost i Alícia Serrat. Els actors escollits per donar vida a les lectures d'aquest quart combat són Pepa López, Sandra Monclús, Albert Ribalta i Pau Vinyals. Fins aquesta mateixa tarda, els dos dramaturgs no descobriran qui són els actors o actrius escollits i lluitaran a contrarellotge per preparar els últims detalls amb ells i donar-los les instruccions necessàries. A través de les interpretacions, el públic decidirà quin és el millor text del combat.