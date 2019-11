Carrasco homenatja Lili Elbe, una de les primeres persones que va canviar de sexe

La pintora Lili Elbe va néixer a Dinamarca a finals de segle XIX i va ser una de les primeres persones a sotmetre's a una cirurgia per canviar de sexe. Elbe va morir l'any 1931, tres mesos després de l'operació de trasplantament d'úter. La coreògrafa Marta Carrasco li dedica el muntatge Jo, dona. A Lili Elbe, en el qual barreja dansa i teatre. Dirigit per Carrasco i Manel Quintana, es podrà veure aquest divendres en el marc del Temporada Alta al Teatre de Salt. Hi actuen Albert Hurtado, que es posa en la pell de la Lili, i Marta Carrasco.

Segons la coreògrafa, Hurtado «no ha trepitjat mai un escenari i ell és del col·lectiu LGTBI». «Volia una persona nova amb experiències com les que ha pogut tenir ell», va recalcar. «No vinc del món de la interpretació i quan m'ho van proposar vaig pensar que hi hauria molta feina», va admetre Hurtado.

Carrasco ha explicat que l'espectacle és el seu homenatge a la pintora (que ja va inspirar la pel·lícula La chica danesa, amb Eddie Redmayne), un tribut per «obrir ments». «El que m'importa és estar a prop de la gent i emocionar», va dir, assenyalant que en el muntatge s'explica què va passar amb ella i com es va sentir.

La coreògrafa va apuntar que ella interpreta «una espècie d''alter ego» de la protagonista, que la va manipulant «en les seves transformacions». Carrasco creu que cada persona tindrà una percepció diferent del seu personatge. «Tenim una química molt forta entre els dos», deia ahir la ballarina a Barcelona.