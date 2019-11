Jordi Oriol reflexiona sobre la lluita de classes i el poder amb «Europa Bull»

El festival Temporada Alta i el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) estrenen divendres Europa Bull de Jordi Oriol, un muntatge que va sorgir amb la complicitat de diversos teatres europeus i que proposa una mirada crítica del mite d'Europa. Oriol reflexiona sobre la lluita de classes i el poder amb uns personatges que intenten solucionar els problemes, però no saben com fer-ho. L'obra, que mescla teatre, música i moviment, es podrà veure el 15 de novembre a El Canal de Salt i del 28 de novembre al 15 de desembre a la Sala Petita del TNC.

La Schauspiel Stuttgart va convidar el TNC a participar en el festival The Future of Europe la temporada 2017-2018. Europa Bull, de Jordi Oriol, va ser creada expressament per a l'ocasió i va formar part d'una creació col·lectiva amb altres teatres titulada A trip through Europe. L'obra també va participar en la XII edició del Premi Quim Masó 2018 i en va ser la guanyadora.

Oriol va explicar ahir que aquesta és una obra que tracta sobre Europa, però, va apuntar, a Europa «hi passen tantes coses» que quan estava en el procés d'escriptura se'n va adonar que si es quedava en les coses petites, el text es tornaria «banal», sobre tot si li volia donar «veu a tot els bullicis» que hi ha al continent. En aquest sentit, va ressaltar que quan «defugia de la concreció per anar a una idea més genèrica» se n'adonava que el joc «era més visual, estètic i poètic».

El dramaturg situa l'espectacle en un departament de la Comissió Europea on es reuneixen uns funcionaris representants de diversos països. «L'espai dona la imatge d'on és el poder», va exposar.

De fet, una de les preguntes que s'ha fet Oriol a l'escriure al text és saber qui mana aquí i a qui se li han de fer les reclamacions, a qui s'ha de criticar? Els personatges, diu, parlen de la lluita constant de classes»des de l'intentar solucionar les coses i no saber com fer-ho». I, segons Oriol, des dels que «estan a dalt» i intenten resoldre les coses i «els que estan a baix i intenten sobreviure i tombar els de dalt».

Oriol va apuntar que també fan referència al mite d'Europa en el qual, com va detallar, una princesa fenícia recull flors en una platja a prop del mar Mediterrani i Zeus la veu i s'enamora d'ella. Zeus s'hi apropa i per seduir-la es transforma en un toro blanc i la sedueix. El toro la raptarà i se l'endú mar endins i la viola, ha explicat.

«Aquell mite és un dels símbols de la UE i és estrany que un mite tan macabre simbolitzi la UE que es diu que representa aquelles ideologies de la revolució francesa», va dir.

Per altra banda, ha explicat que l'espectacle és multidisciplinari, combinant la paraula, el moviment la música. «Hem treballat amb tots els intèrprets en diferents disciplines i és molt ric», va dir.

L'obra té com a intèrprets Sasha Agranov, Joan Carreras, Anna Hierro, Olga Onrubia, Carles Pedragosa i Karl Stets.