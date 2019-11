Montefusco obre un cicle de concerts a Platea amb Masdéu, Salva Racero i Pavvla

El cantant Enric Montefusco dona aquest divendres el tret de sortida a La Tornada de Tardor a la sala Platea de Girona. L'exlíder de Standstill presenta a partir de les deu de la nit els temes del seu segon disc en un concert intimista, només a guitarra i veu, en el primer dels quatre concerts que la promotora gironina La Tornada proposa per aquesta tardor.

Després de Montefusco, arribarà el torn de Joan Masdéu, que el 22 de novembre durà per primera vegada a comarques gironines la gira Whiskyn's 25 anys, un homenatge a la banda que va liderar actualitzant-ne el repertori. La tercera sessió del cicle serà el 29 de novembre anirà a càrrec de Salva Racero, cantant de Lax'n'Busto durant una dècada, per presentar per primer cop a Girona el seu primer projecte en solitari. Tancarà la programació a la Platea la cantant i actriu Pavvla, el 5 de desembre oferirà a Girona el darrer concert d'una gira que l'ha portat pels principals festivals del país.

Les entrades es poden adquirir a latornada.cat.