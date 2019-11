Trobada amb el dissenyador Borja Martínez al CaixaForum

El CaixaForum Girona estrena una nova edició de les Trobades amb..., un cicle que proposa una cita mensual amb alguns dels artistes que marquen tendència en diversos camps. En aquest cas, la trobada serà demà a les set de la tarda amb Borja Martínez, fundador de l'estudi creatiu Lo siento, que forma formar part de l'Alliance Graphique Internationale, l'associació que representa els qui són considerats els millors dissenyadors del món. Integrat per sis persones dedicades al disseny corporatiu i d'exposicions i al packaging, ha estat mereixedor de diversos premis Laus i Grand Laus. Ha realitzat projectes i dissenys per a clients com Audi, Museo Picasso, Roca, El Bulli, DHUB Museu del Disseny i CaixaForum, entre d'altres.