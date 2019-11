Unes 3.700 persones aprenen català amb el CNL a Girona aquest curs

Un total de 3.749 persones han començat un dels 213 cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) que es van posar en marxa a l'octubre a les comarques gironines. Per nivells, un 65,7% dels cursos són de nivell inicial i bàsic; un 14,5%, de nivell elemental; un 9,35%, d'intermedi; un 6,55%, de de suficiència, i un 3,7%, de nivell superior. Amb relació a la modalitat d'aprenentatge triada, 3.535 dels alumnes han optat per un curs presencial i 214, per un curs en línia o semipresencial. Respecte als llocs on s'imparteixen, l'oferta d'aquest període ha arribat a 37 poblacions d'arreu de les comarques gironines.

L'oferta també inclou cursos vinculats al món professional, amb formacions per a treballadors de l'administració o organitzades pel Col·legi de Metges o la Federació de Policies, per exemple.