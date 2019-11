Concert a Figueres pel 30è aniversari

La nova orquestra es presentarà en un concert a Figueres per commemorar els trenta anys de l'entitat. Serà diumenge a les 6 al teatre El Jardí, en un acte organitzat conjuntament amb el Cercle Sport Figuerenc. L'orquestra es desplegarà amb la seva forma simfònica, amb la col·laboració de músics de vent, per a un repertori amb obres de Rossini, Mozart i Dvorak i la pianista Pilar Guarné com a convidada. Les entrades ja són a la venda.