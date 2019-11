L'Orquestra de Cambra de l'Empordà es reformula

L'Orquestra de Cambra de l'Empordà engega una nova etapa convertida en una cooperativa de músics; amb un nou nom, Orthemis, Nova Orquestra de Cambra de l'Empordà i una aposta per acostar la música clàssica al gran públic amb espectacles que inclouen el teatre i l'humor.

Cinc anys després que l'anterior equip de la Fundació OCE liquidés l'empresa i coincidint amb el trentè aniversari de la formació, onze músics que en formaven part han decidit agafar-ne les regnes i estan constituint-se com a cooperativa. La que serà la primera orquestra professional estable a Espanya que funciona amb el sistema d'autogestió prendrà així les decisions de forma compartida, amb un major control sobre l'economia i el procés creatiu.

En aquests cinc anys, els músics ja s'han autogestionat i han treballat per normalitzar la situació econòmica de la companyia i restaurar el prestigi, molt afectat per l'anterior equip directiu.

«Els músics ens vam trobar una orquestra amb molt males condicions a diferents nivells. La gran davallada econòmica va fer que no hi hagués pressupost per als assajos i es va entrar en una roda que va desembocar en una pèrdua de prestigi», explica Queralt Garcia, música i membre de la junta directiva.

«En el forat de la fundació hi havia molt diner públic i això desprestigia molt, per això un dels notres objectius és ser molt transparents i explicar que es tracta d'una empresa totalment nova, creada amb l'ajut de l'advocat concursal», indica, tot i que remarca que vol seguir molt arrelada al territori mantenint la seu a Figueres.

Per a aquesta nova etapa, l'orquestra canvia de nom i es dirà Orthemis, Nova Orquestra de Cambra de l'Empordà. Orthemis evoca les primeres lletres d'«orquestra» i «teatre» i vol dir «libèl·lula», un animal que vol representar la renovació i que serà al nou logotip de l'orquestra.

El treball artístic d'Orthemis tindrà dos grans eixos: d'una banda, la part clàssica, que continuarà treballant música de compositors catalans i obres que formen part del repertori clàssic, i de l'altra, espectacles híbrids que combinen música, teatre i humor.

«Aquest tipus d'espectacles ens han ajudat molt a sortir de la crisi, han funcionat molt bé», indica Garcia. L'exemple més clar és el Concerto en tempo d'umore, que han vist 150.000 espectadors de diversos països i de totes les edats.

Per encarar aquesta nova etapa, Orthemis ha fitxat un nou director musical, Diego Miguel-Urzanqui, que ha dirigit orquestres Suïssa, França o Ucraïna.

Pel que fa a la direcció artística dels projectes artístics, continuarà a càrrec de l'autor i director Jordi Puntí, que ja ha acompanyat el col·lectiu aquests cinc anys.