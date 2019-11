Micah P. Hinson, James Rhodes i Pau Riba amb l'Orquestra Fireluche, a l'Auditori de Girona

Micah P. Hinson, James Rhodes i Pau Riba amb l'Orquestra Fireluche són alguns dels primers noms confirmats de la temporada vinent de concerts a l'Auditori de Girona. L'equipament va fer públic ahir un primer avançament de la programació del proper semestre, que també inclou concerts de Zahara, Ferran Palau o Snarky Puppy.

Dins la programació del festival Neu!, el 17 de gener actuaran a l'Auditori l'Orquestra Fireluche i Pau Riba per presentar el disc Ataràxia i el 24 Ferran Palau, que portarà a Girona les cançons de Kevin, el seu quart treball en solitari.

El 18 de gener serà el torn de Zahara, que farà el seu primer concert a Girona en el marc d'una gira exclusiva de vuit recitals per escenaris recollits pensats per interpretar els seus temes més íntims.

La gira de presentació del nou treball de Micah P. Hinson and the Musicians of the Apolcalypse arribarà a Girona l'1 de febrer, mentre que el 7 del mateix més ho farà un dels pianistes més mediàtics, James Rhodes, amb un recital per celebrar el 250è aniversari del naixement de Beethoven.

El darrer avançament forma part del cartell del Black Music Festival. Seran els Snarky Puppy, que actuaran el 21 de març.

En les pròximes setmanes s'anunciaran la resta de concerts que conformaran la temporada estable de l'Auditori de Girona, però de moment, les entrades per aquests primers avançaments ja es poden comprar a través de la pàgina web www.auditorigirona.org i també a les taquilles de l'Auditori i del Teatre Municipal de Girona.