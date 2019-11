El Teatre de Bescanó, Cap Roig i les Festes del Tura opten als ARC

El Teatre de Bescanó, el festival de Cap Roig i les Festes del Tura són alguns dels 58 nominats de la 17a edició dels Premis de la Indústria Musical del Directe, els ARC, que es van donar a conèixer ahir. Els Premis ARC, de l'Associació de Representants, Productors i Mànagers de Catalunya, reconeixen anualment les millors gires de grups musicals, així com les programacions musicals d'equipaments, festivals i festes populars, i també el millor mitjà de comunicació o una programació musical concreta.

Enguany opten a la millor gira per sales els grups Lágrimas de Sangre, Obeses, Pau Vallvé i Pavvla. En la categoria de gira per teatres i auditoris els candidats són Clara Peya, Joan Dausà, Judit Nedderman i Love of Lesbian. En la categoria de millor gira internacional d'un artista català els nominats són Rosalía, Bad Gyal, Andrea Motis i Las Migas.



Festes majors

Pel que fa a la millor gira de grup amb temes propis a festes majors els aspirants són Buhos, Doctor Prats, Roba Estesa i Els Catarres, i quant als grups de versions, Banda Neon, Tapeo Sound System, Orquestra Diversiones i Sixtus.

La Meravella, Orquestra Selvatana, Orquestra Venus i Swing Latino competeixen en la categoria de grup de ball en festes majors.

Pel què fa a gires de grups per festivals, els aspirants són Alfred, Els Pets, Oques Grasses i El Pot Petit. I, finalment, el millor artista o grup revelació es decidirà entre Kids from Mars, Lildami, Magalí Sare, María José Llergo, Miki Núñez i Tribade.

L'Auditori, el Teatre Auditori de Granollers, el Teatre Auditori de Sant Cugat i el Teatre de Bescanó són els nominats a la millor programació de teatre o auditori. Quant a l'espai musical o sala de concerts, les candidates al premi són el Cafè Teatre de Lleida, la Sala Clap de Mataró, la Sala Sidecar de Barcelona i la Sala Stroika de Manresa.

La millor programació de festa major enfrontarà les Barraques de Sitges, la Festa Major de Blancs i Blaus (Granollers), les Festes del Tura d'Olot i Les Santes de Mataró. Finalment, el premi al millor festival es decidirà entre el Canet Rock, Cap Roig Festival, el RockFest i el Sónar.

Com cada any, durant la gala dels Premis ARC 2019 es lliurarà un Premi Trajectòria Professional, sense prèvia nominació. La cerimònia d'entrega se celebrarà el 4 de desembre a Barcelona, conduïda per la periodista Cristina Puig.