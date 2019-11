Israel Galván: «En Falla he trobat una cosa medicinal»

«Tinc la sensació que des de petit he crescut amb El amor brujo, l'he ballat molt de jove tot i no ser una coreografia meva, però en realitat tenia Falla tan a prop que no el veia», diu el bailaor Israel Galván, que aquest vespre porta al Teatre Municipal de Girona un dels grans ballets del flamenc en una versió «molt íntima», sense teatralitzar i només amb la música original.

«Per intentar fer coses diferents i en la meva recerca personal amb el balll, necessitava tornar als mestres, a una música diferent del que havia fet abans perquè em fes ballar d'una altra manera, i en Falla he trobat una cosa medicinal», assegura un dels grans referents del flamenc actual. «Hi he trobat una música que he sentit sempre, però no l'havia escoltat mai, no se m'havia posat a dins», assegura.

En solitari, sense orquestració, ni escenografia ni cos de ball, només centrant-se en la vibració de les cordes d'un piano, Galván torna als orígens de la peça acompanyat només pel pianista Alejandro Rojas-Marcos i el cantaor David Lagos.

«És una versió de saló El amor brujo, torna a l'essència, sense músiques i conceptes afegits», resumeix l'artista, que inicialment havia d'actuar a Temporada Alta el 18 d'octubre, una actuació suspesa per les mobilitzacions arran de la sentència contra els polítics independentistes.