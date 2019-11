Rosalía es corona als Grammy llatins

Rosalía va arrasar aquest dijous en els Latin Grammy amb tres premis, inclòs el gran reconeixement d'Àlbum de l'any per "El mal querer", en una nit que va certificar, per si hi havia algun dubte, que la catalana és actualment una de les estrelles més importants del panorama no tan sols llatí sinó mundial.



Rosalía es va endur tres gramòfons daurats amb el seu nom: Àlbum de l'any i Millor àlbum vocal pop contemporani per "El mal querer", i Millor cançó urbana per "Amb altura" (al costat de J Balvin).





3 !!!!!!!!!!! ???????????? GRACIAS A LA MÚSICA POR TANTAS BENDICIONES???????? @latingrammys pic.twitter.com/5oG9wvXJKv — R O S A L Í A (@rosaliavt) November 15, 2019

Colofó a un any d'èxit

A més, "El mal queres", una ambiciosa i triomfal producció conceptual que entrellaça el flamenc amb el so urbà, va obtenir dos premis més no directament relacionats amb Rosalía: Millor disseny d'empaquetatge (Man Mourentan i Tamara Pérez) i Millor enginyeria d'enregistrament per a un àlbum (El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua i Chris Athens).En total, l'obra de Rosalía, una artista que acarona cada aspecte de la seva proposta artística, es va coronar amb cinc gramòfons daurats."Estic en xoc, és l'últim que m'esperava, us ho juro per Déu", va exclamar una molt emocionada Rosalía."Moltes gràcies a la gent que dóna suport a la meva música. Estic treballant molt dur per estar a l'altura del vostre suport", va afegir.En la cerimònia, organitzada per l'Acadèmia Llatina de l'Enregistrament, el protagonisme s'ha repartit entre els guanyadors i les actuacions musicals. Rosalia ha interpretat el seu nou senzill, 'A palé', presentat fa una setmana, seguit de 'Con altura'.La gala, presentada per Ricky Martin, Paz Vega i Roselyn Sánchez, no ha estat exempta de polèmica. Els artistes de 'reggaetón' no han estat presents a la gala i diversos representats del gènere s'han queixat a l'Acadèmia reivindicant que "el 'regaaeton' és part de la cultura llatina.Fa només un any que la cantant catalana publicava 'El mal querer', produït per El Guincho, sis mesos després que fes públic el primer 'single' del disc, 'Malamente'. Des de llavors, Rosalía no ha parat de rebre reconeixements, conquistant dos MTV Video Music Awards al millor vídeo llatí a la millor coreografia per 'Con Altura' o dos premis Los40 Music Awards.Al febrer, l'artista va actuar als Goya versionant la cançó de Los Chunguitos 'Me quedo contigo' acompanyada de l'Orfeó Català i El Guincho. Aquest mateix any ha gravat les cançons 'Con altura', amb el colombià J. Balvin i El Guincho i la seva primera peça en català 'Milionària'. Al maig va iniciar la gira de presentació del nou disc al Primavera Sound de Barcelona.Fa pocs dies, la revista 'Rockdelux' ha escollit 'El mal querer' com a millor disc nacional de l'última dècada i 'Pitchtfork' l'ha situat en el lloc número 36 dels 200 millors discos de l'última dècada.