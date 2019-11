Suspès per malaltia el concert de Maria del Mar Bonet al Càntut de Cassà

El concert que Maria del Mar Bonet havia d'oferir aquest vespre per donar el tret de sortida al Festial Càntut de Cassà de la Selva s'ha hagut de suspendre per malaltia de la cantant. El certamen, que se celebrarà fins diumenge, ha anunciat que ja està treballant per recuperar l'actuació de la mallorquina amb l'espectacle especial 50 anys de música popular i tradicional als escenaris a Cassà tan aviat com sigui possible.

A les persones que hagin adquirit les entrades anticipades se'ls retornarà l'import automàticament a través del mateix sistema amb el qual les van adquirir.