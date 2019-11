La tria del projecte pel futur Thyssen encara la recta final

L'espai darrere del monestir ganxó on anirà el museu.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha fet públics els noms dels cinc estudis d'arquitectura que han passat la primera fase del concurs per dissenyar el futur museu Carmen Thyssen. El portal de contractació ganxo ha publicat les cinc propostes més ben puntuades de les vint que es van presentar per a la construcció de l'espai que ha d'acollir de forma permanent la col·lecció de pintura catalana de Carmen Cervera i d'on han de sortir l'escollit per a la redacció final del projecte bàsic executiu de reforma i ampliació del monestir.

Entre els cinc candidats hi ha la UTE Camps Felip Arquitectura SLP + Tuñon Arquitectos SLP, en què hi ha els arquitectes gironins autors del Museu de l'Energia d'Ascó o el projecte Quatre rius i una sèquia de l'Ajuntament de Girona; la UTE Martínez Lapeña-Torres Arquitectos SLP + Adrià Orriols, responsables entre d'altres de la plaça Constitució de Girona; o Fuses-Viader Arquitectes SLP, l'estudi de girona al capdavant de la reconversió de l'antic hospital Santa Caterina en la seu de la Generalitat, la fortalesa de Sant Julià de Ramis o el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols.

També han passat la ronda la UTE Calderón-Folch Studio SLP + AV62 Arquitectos SLP, encarregats de les reformes de les Drassanes Reials de Barcelona, entre d'altres projectes, i Nieto Sobejano Arquitectos SLP, al darrere del Palau de Congressos de Saragossa.

Des del jurat asseguren que la deliberació per escollir les cinc propostes ha anat lligada a un «ampli debat, amb acords per unanimitat» i destaquen la «gran participació i qualitat» dels participants». La previsió és que en els propers mesos es conegui l'empresa guanyadora.

Un cop triada la proposta, i el projecte estigui ja redactat, es posarà a aprovació inicial i se seguirà amb l'exposició al públic. Quan es tingui l'aprovació definitiva i se sàpiga la xifra econòmica del projecte, es traurà a licitació per la construcció.

El Museu Carmen Thyssen ha d'acollir un fons permanent de la col·lecció de pintura catalana de la baronessa Carmen Thyssen Bornemisza, una part de la qual ja s'ha donat a conèixer a través de les exposicions temporals als darrers anys.