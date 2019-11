El Càntut indaga en el rol de la dona a través de la música popular

Les cantants Paula Grande i Anna Ferrer estrenen al festival Càntut de Cassà de la Selva un espectacle centrat en el rol femení a partir de la música de tradició oral. Vega, que es podrà veure al pati de Can Trinxeria demà a les cinc, proposa un recorregut pel repertori popular de les comarques gironines amb el paper de les dones com a fil conductor en àmbits tan diversos com la litúrgia religiosa o la cançó de taverna.

El projecte d'aquest espectacle ideat pel festival cassanenc, explica Grande, va començar fa gairebé dos anys. Les dues intèrprets van fer una primera selecció dels temes recollits al ric cançoner del Càntut, que actualment compta amb més d'un miler d'enregistraments, a partir de paraules clau com «dona», «pubilla», «filla» o «nena».

«D'aquí en va sortir una primera tria, que ens vam dividir, i vam anar fent cribes successives fins a quedar-nos amb la quinzena final, que són les cançons que es podran sentir a Vega», explica Grande.

«Un dels objectius que teníem és que quedessin palesos els rols de les dones fa cent o dos-cents anys i també fer evident que la música era molt important en moments molt diferents de la vida», detalla Anna Ferrer.

Així, cançons com L'hereu Riera, Caterineta (A plaça en fan sardanes) o la cançó de bressol La mare formen part de l'espectacle, batejat amb un nom de dona que, a més, fa referència a l'expressió «anar de vega», amb què es coneixen les trobades amb la família o els amics en què, a més de comapartir un àpat, es canta.



Una «mirada crítica»

«A mesura que hem anat treballant les cançons i familiaritzant-nos amb el repertori, vam decidir que valia la pena no només cantar-les, sinó també posar-hi una mica de context», diu Ferrer.

«Hem d'estimar i protegir el patrimoni cultural que representen les cançons, però també està bé cantar-les amb una mirada crítica, analitzar el discurs que hi ha al darrere», assegura Grande.

«Moltes d'aquestes cançons les canten encara els nens i nenes, i per això veure que els infants canten segons quines lletres que parlen d'uns rols molt concrets de les dones, fa pensar i està bé donar-li llum», subratlla Grande en el primer projecte que fa amb Ferrer, un treball en què asseguren que han sabut «trobar l'equilibri entre les visions musicals de les dues» i que confien que tingui vida més enllà del festival.