Elena del Rivero porta al MUME una instal·lació sobre els atemptats de l'11-S

L'espai Art i Memòria del Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera acull des d'avui i fins al gener la instal·lació artística L'arxiu de la pols. El trànsit de la memòria. Obra de l'artista Elena del Rivero, s'inspira en la destrucció del seu estudi en els atemptats de l'11 de setembre del 2001.

L'artista era a Madrid i va veure per televisió com queien les Torres Bessones. Quan hi va tornar, el va trobar completament cobert de pols i papers. Va documentar en vídeo els treballs de neteja, recollint de 100 hores de gravació i 3.000 papers que van enumerar, cosir i catalogar. Un dels resultats és la instal·lació [Swi:t] A Chant, 2001-06, presentada a espais com el New Museum de Nova York, i que es mostra ara al MUME.