Expectació a Girona per la «influencer» Àngela Mármol

La influencer gironina Àngela Mármol ha presentat aquesta tarda a la llibreria Geli de Girona el seu llibre Sonríe aunque te cueste, on relata com de petita va ser víctima d'assetjament escolar. La cita ha generat molta expectació entre les seves seguidores, que han fet cua davant de la llibreria per poder accedir a l'acte i ja feia dies que feien comandes del llibre a l'establiment.



Amb més d'un milió de seguidors als seus comptes de Tik Tok i Instagram, Mármol, de 17 anys, aprofita des de fa temps la seva popularitat a la xarxa per combatre públicament l'assetjament escolar.



Al llibre hi exposa el seu testimoni, amb uns abusos per part dels companys que la van dur a la bulímia, i com demanar ajuda va ser clau per sortir del pou.