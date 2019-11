Llucia Ramis rep el Setè Cel

l'escriptora i periodista mallorquina llucia ramis va rebre ahir el premi Setè Cel de Salt per la novel·la Les possessions en un acte a la biblioteca Iu Bohigas de la Factoria Cultural Coma Cros. Guanyadora també del premi Llibres Anagrama de Novel·la l'any passat, la novel·la narra la història d'una dona que viatja per posar fre a l'espiral en què ha caigut el seu pare, que, amb la jubilació, ha passat de ser un plàcid professor d'institut a iniciar una batalla legal contra un presumpte delicte urbanístic. Aquestes trobades reobren velles ferides i transporten la protagonista al centre de la història familiar, marcada per un succés ocorregut a Madrid l'any 1993.