El món gitano de García Lorca ressona al Teatre Municipal de Girona amb la interpretació de Núria Espert

Els versos del poeta Federico García Lorca han ressonat amb força aquest dissabte al Teatre Municipal de Girona amb l'espectacle 'Romancero gitano' interpretat per l'actriu Núria Espert. L'espectacle, dirigit per Lluís Pasqual, evoca d'una forma minimalista l'origen gitano del seu autor i parla de temes com la nit, la mort o la lluna. Poemes molt coneguts com 'Verde que te quiero verde' s'han pogut escoltar de nou en el que ha estat una estrena a Catalunya dins la programació del festival Temporada Alta. Com ja han reconegut en moltes ocasions, l'obra del poeta i dramaturg ha marcat la trajectòria professional de Pasqual i Espert que ara han volgut fer-li el seu particular homenatge, en un Municipal que s'ha omplert per veure l'espectacle.

El Teatre Municipal de Girona ha acollit aquest dissabte l'estrena a Catalunya de 'Romancero gitano', l'obra que ha unit de nou l'actriu Núria Espert i el director Lluís Pasqual. El muntatge s'ha ideat a partir d'una selecció del conegut poemari que Federico García Lorca va publicar el 1928 i es barreja amb els records de l'actriu sobre Lorca. Lluís Pasqual també s'ha basat en les explicacions que el poeta va fer durant una conferència sobre aquesta obra, anys més tard de la publicació.

Un Municipal que s'ha omplert en aquesta estrena i que repetirà aquest diumenge. Una proposta que permet veure aquest seguits de versos, recitats per una Núria Espert que ha captivat el públic, amb una posada en escena senzilla i austera, donant tot el protagonisme a Espert, que s'ha emportat una gran ovació al final de l'espectacle.

Versos tan coneguts com 'Verde que te quiero verde', han ressonat de nou dalt de l'escenari amb la veu i interpretació de Núria Espert i una posada en escena minimalista i austera. El poemari, publicat el 1928, està ple de simbolismes i metàfores i tracta de temes com l'amor, la lluna o la nit i amb Andalusia i la cultura gitana, les arrels del poeta, com a teló de fons.

El muntatge ja s'ha vist a altres indrets com Madrid, Buenos Aires i Montevideo amb una bona afluència de públic. El Temporada Alta n'ha programat una segona funció per diumenge a les sis de la tarda.

Aquesta estrena és també el retorn de Pasqual a teatres catalans després de dimitir del Teatre Lliure fa més d'un any per les acusacions d'assetjament. Durant la presentació de la programació, el director del Temporada Alta va subratllar la vàlua de Pasqual referint-s'hi com el "millor director" que ha fet Lorca en els últims 30 anys i va donar la polèmica de l'assetjament per tancada dient que no havia transcendit res més des de llavors.



Joan Dausà a l'Auditori

Teatre a banda, i com és ja habitual en el Temporada Alta hi ha un espai destacat per a la música. Aquest dissabte ha estat el torn per a un dels plats forts d'aquesta edició. Joan Dausà ha portat el seu 'Ara som gegants' a l'Auditori que ha fregat el ple per veure el músic barceloní. Una estona abans, era 'El petit de Cal Eril' qui oferia el seu repertori al Teatre El Canal de Salt (Gironès).

Aquest diumenge, a més d'una segona actuació d'Espert amb 'Romancero Gitano', destaca la doble sessió de 'El Chinabum' a la Sala Planeta, o 'Lù', la història de dues nenes xineses que transformen la duresa d'haver de fer la feina del camp en una motivació.