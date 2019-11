Tres dies per a la música de tradició oral

El festival Càntut va arrencar ahir amb la inauguració d'una exposició dedicada al folklorista Joan Amades i l'actuació de Pirates de la Sal i Randellaires en un cap de setmana dedicat a les cançons de tradició oral. Entre d'altres activitats, per a avui hi ha previst el Vermut Cantat, en aquesta ocasió amb Carles Belda & Càntut, els alumnes de la quarta producció pròpia del projecte de cançons de tradició oral, i una de les propostes més originals d'aquesta edició, Lo Barber, que trasllada la seva barberia de l'Alguer a Cassà per una tarda.

També hi ha programades diverses presentacions literàries i les actuacions de l'Escola Folk del Pirineu, en format itinerant, i d'Arnau Obiols, que presentarà en primícia a Girona el seu projecte en solitari, Tost.

Una altra de les propostes que es podrà veure és l'espectacle A vore, un projecte de Sònia Gómez i Ramon Balagué que barreja dansa, música i folklore amb l'objectiu de plasmar l'imaginari popular i l'essència de la comunitat catalana partint de la tradició de les Terres de l'Ebre.