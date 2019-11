«La vitralleria medieval», nou audiovisual al Museu d'Art de Girona

L'exposició permanent del Museu d'Art de Girona estrena una nova proposta audiovisual que, sota el títol Vitralleria medieval, explica acuradament tot el procés d'elaboració d'un vitrall, seguint les tècniques medievals, que s'han mantingut pràcticament sense variacions, fins a l'actualitat. L'audiovisual s'ha centrat en el detall del procés, per la qual cosa les imatges s'acompanyen de breus frases que expliquen cadascun dels passos de confecció d'un vitrall. Així, resumeix, en poc més de dos minuts de durada i subtitulat al català, castellà, anglès i francès, les diferents fases de treball de la complexa tècnica d'elaboració dels vitralls: des de la creació de la primera maqueta de la vidriera passant per la preparació de la taula o suport sobre la qual es dibuixa i munta el vitrall, el pintat amb la grisalla, la cuita de la pintura i l'emplomat i soldat final de cadascun dels vidres de colors per conformar els vitralls.

L'audiovisual compta amb l'assessorament i participació de l'especialista Anna Santolaria i s'incorpora a l'exposició permanent Vitralls, la llum de la Catedral de Girona.