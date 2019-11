El festival de cinema Filmmaker International Film arriba a Palamós

La quarta edició del I Filmmaker International Film Festival s'ha traslladat per primera vegada de Marbella a la Costa Brava. Concretament, aquest festival de cinema independent se celebrarà a Palamós a partir de demà, dia 19, i fins al dissabte 23 de novembre. El Filmmaker International Film ha arribat a les comarques gironines de la mà del cinema Arinco, l'emblemàtica sala que va tornar a obrir les seves portes el passat abril després d'un any i mig de tancament. Es tracta del primer festival de cinema que acull l'Arinco, «amb la clara voluntat de potenciar l'activitat cinèfila al municipi i a la Costa Brava», han assegurat des de l'organització.

Al festival hi participen un total de 788 treballs, entre llargmetratges, curts, films d'animació, documentals i vídeos musicals que en total representen 67 països diferents. De tots aquests treballs, s'han seleccionat 78 produccions que es podran veure de dimarts a divendres en diverses sessions que es realitzaran a l'Arinco de les 10 a les 15 hores.

Finalment, el dissabte 23 es portarà a terme el lliurament de premis del festival, que tindrà lloc a la sala principal del cinema Arinco a partir de les 19.30 hores, amb entrada gratuïta i obert per a tots els públics.



Preu únic al dia de cinc euros

El I Filmmaker International Film Festival està sota la direcció de l'actriu, guionista i productora Mari Cielo Pajares, organitzat per l'empresa Picking SPI, que gestiona el cinema Arinco, i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós. Durant aquests dies es podran veure les 78 produccions per temàtiques, cada dia una de diferent, de dimarts a divendres i en sessions que es realitzaran a l'Arinco de les 10 a les 15 hores. El preu únic de l'entrada al dia és de 5 euros per persona.

Mentrestant, amb la realització del festival, els artistes emergents que presenten les seves creacions també tenen l'oportunitat de fer xarxa mútuament entre ells i poder conèixer tant productors com distribuïdors que poden potenciar i activar els seus futurs projectes, així com els presents.



La reobertura

L'empresa Picking SPI es va interessar per l'explotació comercial de les tres sales de l'Arinco signant un acord de lloguer amb la propietat del cinema per a cinc anys amb opció a renovació. Amb la represa de l'activitat, el cinema està obert tot l'any i manté les tres sales i 925 butaques. Aquesta empresa també gestiona un altre cinema a Sant Cugat del Vallès i a Puerto Banús (Marbella).