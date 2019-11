S. Navarro i C. Milla combatran a la semifinal del IX Torneig dramaturg

La sala La Planeta acull aquest vespre la primera semifinal del IX Torneig de Dramatúrgia Catalana, on s'enfrontaran els textos de la Sílvia Navarro, que va guanyar amb Globus i tofu, i la Concha Milla, que va vèncer amb L'ascensor. Els actors escollits per donar vida als textos d'aquest quart combat són David Bagés, Francesc Ferrer, Anna Moliner i Àgata Roca. Fins aquesta mateixa tarda, les dues dramaturgues finalistes d'aquesta iniciativa del Temporada Alta no descobriran qui són els actors o actrius escollits per interpretar els seus textos i lluitaran contra rellotge per preparar els detalls.