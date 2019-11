Sis de les propostes del Càntut, al complet

Sis de la vintena de propostes del festival Càntut que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Cassà de la Selva han exhaurit totes les places previstes. Tot i que el 75% de les activitats del festival eren gratuïtes, algunes requerien entrada o tenien l'aforament limitat. Entre les que han penjat el cartell de complet hi ha el Dinar de cantadors, Paula Grande i Anna Ferrer, Tarta Relena, i el concert que finalment es va suspendre de Maria del Mar Bonet, a més de les dues sessions de Biblionadons.



Des del festival es feliciten per «la gran participació del públic», amb persones de totes les edats que han gaudit de les propostes programades i que ha fet de la cita «una trobada intergeneracional per compartir cançons i continuar la cadena de transmissió oral» de la música popular.





Els nens i nens de l'@escolafolk del Pirineu ja passegen pels carrers de Cassà! Molt contents de tenir-vos en el festival ? Gràcies pel vostre esforç i il·lusió! pic.twitter.com/xuuuJ1AZSR — Càntut (@cantutmusica) November 16, 2019

Consolidat com una cita anual a Cassà de la Selva, la quarta edició del Càntut ha programat propostes molt diverses, tant pel que fa a format (des de presentacions de llibres a concerts, passant per cantades al carrer, espectacles de música i dansa, projecció d'un documental, exposicions, fins a cantades al bar...), com pel que fa a la forma d'entendre la música i la seva forma de portar-la a l'actualitat, amb estils tan diferents com l'electrònica, el folk, la rumba o les veus a cappella, entre d'altres.Gran part de la programació, que s'ha dut a terme en una desena d'espais de la població , ha estat especialment ideada per al festival.