«Los Rebeldes tenim dret a celebrar els 40 anys, però no a viure només del passat»

Los Rebeldes commemoren el quarantè aniversari amb un disc de cançons noves. No és un aniversari nostàlgic, el seu.

Doncs no! Nosaltres continuem traient discos de cançons noves. Ha coincidit que a primers d'any vam editar un disc de cançons noves, Rock ola Blues, i divendres va sortir la caixa Corazón de rock and roll amb sis discos de Los Rebeldes remasteritzats, amb un doble disc d'inèdits, temes en directe... Som una banda amb carrera, que té dret a celebrar els 40 anys, però no a viure només del passat.

De fet, no han deixat mai de fer gires i gravar discos.

No! Aquestes cançons noves que editem cada dos anys, i no cada any com fèiem fa 20 o 30, encara es queden a dins del repertori. Hi ha altres grups que tenen problemes i triguen molt a treure discos nous perquè la gent es queda amb les antigues i no vol material nou. Nosaltres tenim la sort que quan traiem discos la gent accepta dos o tres temes nous cada vegada com a part de l'actuació.

Es va renovant el públic que ve a veure'ls?

Sí. Fa poc a Castelló van venir dos germans de 15 o 16 anys amb els pares, que passaven els 40. Els vaig dir allò típic de «què, heu dut els nens al concert?» i la resposta va ser que no, que eren els nens qui els havien portat a ells a veure Los Rebeldes. Són aquestes coses les que et donen alegries. Igual que nosaltres a finals dels 70 no ens agradava el que era mainstream i feien a la ràdio i ens vam fixar en la música d'arrel per fer la nostra, ara ens està passant que hi ha gent que troba que el reggaeton no és música del seu gust i que no es fixa en les modes, sinó en el que li agrada, independentment de les tendències.

Té bona salut el rock, en temps de trap i reggaeton?

La moda té una cosa bona: el que és dolent passa, per això no em preocupa. El reggaeton rima, però poesia no és, que diuen. El reggaeton no és un gran enemic pels que fem lletres que expliquen coses. Està de moda això i amb els anys passarà, i no crec que d'aquí a 40 anys ningú digui als seus col·legues quan es retrobin «te'n recordes d'aquella cançó tan bonica...?», perquè no és el cas. És el pitjor cas de fer rimar una estrofa amb l'altra, no expliquen històries, és masclista i és pobre musicalment. I això no té res a veure amb la música llatinoamericana, perquè a mi m'encanten els boleros, el son, la nova troba cubana... és música barata de per se, i com totes les modes barates passarà i no deixarà cap marca en moltes generacions més enllà de la ressaca (riu).

Què veurà el públic al concert de la Mirona de Salt?

Serà el primer després de l'edició d'aquesta caixa que es diu Corazón de rock and roll. Ja no estem presentant l'últim disc, que va sortir al gener, tot i que sí que tocarem un parell de cançons d'allà, i tocarem temes de tota la carrera. Fins i tot recuperarem cançons rescatades; tots aquells que fa anys que demanen que toquem tal o tal cançó estranya... aquestes estaran al repertori de la Mirona, coincidint amb la sortida de la caixa.

Va celebrar els 30 anys al Luz de Gas, aquest any els 40 a la sala Bikini... es veu d'aquí a una dècada encara amb Los Rebeldes commemorant els 50?

Jo de moment ho porto bé, ja m'agradaria! Mentre hi hagi gent que vulgui sentir cançons de Los Rebeldes i jo que soc un friki del rock and roll i dels instruments, espero que sí. De ganes n'hi ha.

Vol fer bona la dita que els vells roquers no moren mai.

Quan acabem la gira del quaranta aniversari tornarem a fer un disc amb cançons noves, perquè això és el que dona vida a una banda, no quedar-se estancat a una època concreta.