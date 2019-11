Beethoven protagonitza la residència artística de l'Ateneu de Banyoles

La residència artística de l'Ateneu - Centre Municipal d'Estudis Musicals de Banyoles del 2020 tindrà com a protagonista el compositor Ludwig van Beethoven. Serà coincidint amb el 250è aniversari del naixement de l'alemany, i amb la desena residència artística de l'Ateneu.

L'obra del compositor de Bonn sonarà de la mà de sis dels artistes residents que han desfilat per l'Auditori de l'Ateneu al llarg de la seva història. Es tracta de Miguel Colom, Noelia Rodiles, Josep-Ramon Olivé, Marco Mezquida, Pau Codina i el Quartet Gerhard.

El programa de la residència 2020 tindrà com a cites destacades els sis concerts a l'Auditori de l'Ateneu, enlloc dels entre dos i quatre que es feien habitualment, i es completa amb diverses activitats paral·leles, com un curs d'audició musical per acostar l'obra del compositor al públic general o la projecció del documental Dancing Beethoven.