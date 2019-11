Casino Peralada programa set nits dedicades als tributs a grans estrelles

Casino Peralada tornarà a apostar l'any vinent per una programació musical amb set nits basades en tributs a les grans estrelles de la música en format de sopar i espectacle.

Arrencaran el 20 de març amb l'actuació The Beatles for sale i continuaran el 24 d'abril amb An evening with Céline Dion, un espectacle de Tracey Shield que ha girat amb èxit per teatres de tot el món. La tercera cita serà el 29 de maig, amb Andy Wood homenatjant Tom Jones, mentre que el 23 de juny els protagonistes de l'homenatge seran els Bony M. Abba Revival, reconegut durant els darrers cinc anys com el millor tribut a la banda sueca per l'Associació d'Agents del Regne Unit, posarà música al 2 d'octubre i el 6 de novembre hi ha previst un tribut a Michael Bublé.

Els tributs se celebraran al nou Pavelló del Castell i les entrades, que tenen un preu de 75 euros, ja es poden adquirir al web de Casino Peralada.