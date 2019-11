Clara Peya publica «A A (Analogia de l'A-mort)», el primer disc a piano sol

L'empordanesa Clara Peya publica nou disc, el primer a piano sol, lleugerament acompanyat d'un toc d'electrònica. A A (Analogia de l'A-mort) suposa un petit parèntesi en la resta de projectes de Peya, com la gira d' Estómac, Les Impuxibles o Índiga, però aquests no s'aturen. La palafrugellenca assegura que el disc parla de dualitats i contraris que es necessiten per poder ser, i que és fruit d'un any ple de vulnerabilitat, contradiccions, exposició i dolor». Un any en què, entre d'altres èxits, ha rebut el Premi Nacional de Cultura. El disc es presentarà en un únic concert a Barcelona el 6 de desembre.