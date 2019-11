El gironí Juli Suàrez porta al cinema una història de resistència, art i inclusió

El director gironí Juli Suárez preestrena aquest dijous al cinema Truffaut de Girona el documental Un año más, un retrat íntim del pintor Paco Bernal. L'artista madrileny, amb síndrome de Down, va aconseguir que la seva obra fos reconeguda en diversos certàmens de pintura i va exposar en diferents punts de l'Estat, a Suïssa i a Cuba.

«Amb en Paco ens vam conèixer fa uns anys en una trobada, vaig conèixer els seus dibuixos i em vaig enamorar d'ell com a persona, perquè era molt dolç i especial», explica Suárez, que detalla que el film retrata la preparació de la seva festa d'aniversari.

«Als 24 anys, va tenir un problema de salut greu, i com que li donaven poc temps de vida, ell i el seu entorn celebraven el seu aniversari com si fos l'últim, com una festa de la resistència», indica.

Paco Bernal va morir quan tenia 54 anys, mentre preparaven el documental, finançat en part gràcies a una campanya de micromecenatge.

« Un año más vol ser una forma d'inclusió no mostrant la part limitant i negativa de la discapacitat, sinó que vol mostrar el millor que té per oferir», assegura.



Als cinemes, l'endemà

El film és el tercer treball de Suàrez, que prèviament va dirigir un documental sobre Lolo Rico, la creadora de La bola de cristal, i Leo a la vida, que mostra l'aportació de la pedagoga cubana Leonela Relys, creadora d'un mètode d'alfabetització.

La producció del film es a càrrec de la productora gironina LGC Films, amb profesionals d'arreu de la demarcació. La preestrena començarà a les 9 i comptarà amb la presència del director i part de l'equip. L'estrena oficial als cinemes serà l'endempa, 22 de novembre.