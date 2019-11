Taula rodona a Girona sobre el fotoperiodisme en femení

El Col·legi de Periodistes i el Sindicat de Periodistes de Catalunya organitzen aquest divendres a les set de la tarda la taula rodona Dones rere l'objectiu: reconeixement i reivindicació, amb motiu de la presentació de l'estudi 25 fotoperiodistes que han deixat empremta a les comarques gironines, de la periodista Laura Cugat.

La taula rodona comptarà amb les aportacions de la fotògrafa Inma Sáinz de Baranda i de la periodista Elisabet Don, i serà moderada per Laia Serra, secretària d'Igualtat del Sindicat de Periodistes de Catalunya. A més, Cugat hi presentarà les conclusions del seu estudi, realitzat com a Treball de Fi de Grau en Humanitats.

L'acte serà a la seu de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes