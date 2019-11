La versió femenina dels clàssics dels pallassos arriba a Temporada Alta

El Teatre de Bescanó acull aquest dissabte Veus que no veus, l'espectacle en què Pepa Plana i Noël Olivé es convertiran en la pallassa Augusta i la pallassa Blanca, que interpreten una versió femenina dels números clàssics de clowns, fins ara protagonitzats majoritàriament per homes. Les dues artistes trastocaran des del festival Temporada Alta la tradició del clown amb un espectacle per a adults en què volen evidenciar la dificultat de ser visibles com a dones.

L'humor i la poesia són les eines amb què aporten la visió crítica i feminista de l'obra, dirigida per Joan Arqué. La Cia Pepa Plana sempre ha reivindicat la figura de la pallassa. Ara, presenta els números circenses més clàssics per veure com canvien i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en comptes de dos pallassos.

«Amb aquesta aventura volem ser vistes, si ens veus és perquè hi som, i fer visible la dificultat que tenim, en femení, en l'art escènic, de ser visibles», explica Plana, Premi Nacional de Cultura 2014. Olivé reconeix que no podien obviar el feminisme «inherent» que viuen dia a dia.