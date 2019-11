L'interior del parèntesi

La definició ideal d'un viatge de vacances hauria de ser el parèntesi, una bombolla que ens desconnecta del món per connectar-nos de nou. El darrer espectacle de Shaday Larios i Jomy Oligor, un tàndem que ha fructificat en precioses perles del teatre d'objectes, és una pregunta oberta sobre els escenaris d'aquests instants en suspensió. Els paradisos en decadència que canvien sota les petjades de cada visitant i es desgasten fotografia rere fotografia o que han perdut la pàtina idíl·lica que venien són els grans protagonistes de La melancolía del turista, juntament amb el record que deixen en nosaltres.

La mirada i el record juguen un paper determinat en aquest encantador muntatge, estrenat dimarts al festival Temporada Alta amb les entrades esgotades per a les vuit sessions programades. «Què es descompon dins nostre al mateix temps que es fixa en una imatge? Què se'n fa de tot allò que no capturen les fotografies? On van els grans moments de la vida quan ja no hi ets?», es pregunta la parella entre postals, fotografies antigues, artefactes que manxen per «fumar-se» un cigar d'una Havana que es presenta pintoresca a ulls del forà i rònega per al local o miniatures que dansen en un Acapulco de somni, el d'abans de convertir-se en un espai de violència no apte per a l'evasió.

Una quarantena d'espectadors en cada funció tenen la sort de rebre l'impacte d'aquests interrogants, llançats d'una forma molt delicada i poètica, però que ressonen intensament dins el cap de tots aquells que volíem ser viatgers i, en el fons, no som més que turistes.