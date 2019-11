El menjar de Marcel·lí Antúnez, en una mostra a l'Espai Eat Art de Banyoles

L'artista Marcel·lí Antúnez inaugura demà al vespre a la Fundació Lluís Coromina l'exposició L'arbre de la menja a Xel·listan. Aquesta mostra a l'Espai Eat Art de Banyoles, una mena de cambra de les meravelles, està composta per elements diversos tots ells, relacionats amb la menja en l'obra de l'artista.

Es tracta de materials heterogenis, alguns produïts expressament per a la mostra, com el vídeo, dibuixos i còdex, així com altres materials restaurats. També hi trobem les escultures, el material de les quals és la carn de porc, produïdes per a l'exposició La vida sense amor no té sentit, presentada per primera vegada el 1993 a la sala Montcada de la Fundació La Caixa de Barcelona.

Per endreçar l'aspecte del menjar en l'obra i construir-ne el relat, l'artista ha utilitzat el model de figura de l'arbre. Molt utilitzat en biologia, aquest model serveix en aquesta mostra per determinar una figura amb dues branques principals, la de menja real i la de la figurada, que surten del tronc de les matèries primeres. D'elles se'n deriven altres com la del joc, els ginys, l'orgia, la pell, el guarniment o la farmacopea i la faula.